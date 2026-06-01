Antikacı Taner'in hikayesi! Dönem dizileriyle antikaya ilgi arttı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 50 yıldır mesleğini büyük bir aşkla icra eden antikacı Taner Ayhan, yaşanmışlıklara tanıklık eden eşyaları satarken diğer yandan gramofon tamiri yaparak geçimini sürdürüyor. Antikacı Taner olarak tanınan Ayhan, 15 metrekarelik dükkanında zamana meydan okumaya devam ederken, dönem dizileriyle birlikte antikaya olan ilginin arttığını belirtiyor. İşte A Haber'in Özel Dosya haberinde Antikacı Taner'in hikayesi mercek altına alındı.