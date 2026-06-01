Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı geçersiz mi?

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel, kurultay için adımlarını sürdürürken gözler TBMM'den çıkacak Grup Başkanlığı'na ilişkin karara çevrildi. Hatırlanacağı üzere Kemal Kılıçdaroğlu göreve gelmesinin ardından meclise yaptığı başvuruda grup başkanlığı seçimlerinde usulsüzlük yapıldığını öne sürerek Özel'in Grup Başkanlığı'nın iptal edilmesine yönelik dilekçe verdi. Peki hukuki açıdan Özgür Özel'in Grup Başkanlığı geçersiz sayılabilir mi? A Haber'e konuk olan Avukat Hadi Dündar sürecin boyutlarını ele aldı.