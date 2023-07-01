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Patrick Kluivert hayırlı olsun! Adana Demirspor 2 yıllık sözleşme imzaladı

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Giriş: 01.07.2023 14:05
Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor,  Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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