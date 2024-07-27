Paris'te millilerimiz sahnede! Ay yıldızlı bayrağımızla geçitte boy gösterdi| Törende gurur dolu anlar

Yeryüzünün en büyük spor şölenine Paris ev sahipliği yapacak. 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2024 Paris Yaz Olimpiyatları Oyunları, coşkulu bir törenle başladı. Törende Sen NehrindeN geçit yapılırken milli sporcularımız ay yıldızlı bayrağımızı taşıdı. Gurur dolu anların yaşandığı geçitte ise kırmızı beyaz görüntüler ortaya çıktı.