Özkan Öztürk, Mert'in kurtarışını böyle anlattı: Ahtapot musun örümcek misin?

Maça damga vuran an. Kalecimiz Mert Günok'un maçın son saniyesindeki kurtarışı. Taraftarlar ekran başında büyük heyecan yaşadı ve o an yürekler ağzılara geldi. Maçın spikeri Özkan Öztürk'ün o anlarda yaşadığı heyecan sosyal medyaya damga vurdu. İşte o görüntüler....

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