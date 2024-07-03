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Özkan Öztürk, Mert'in kurtarışını böyle anlattı: Ahtapot musun örümcek misin?

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.07.2024 19:53
Maça damga vuran an. Kalecimiz Mert Günok'un maçın son saniyesindeki kurtarışı. Taraftarlar ekran başında büyük heyecan yaşadı ve o an yürekler ağzılara geldi. Maçın spikeri Özkan Öztürk'ün o anlarda yaşadığı heyecan sosyal medyaya damga vurdu. İşte o görüntüler....
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