22 Ekim 2023, Pazar
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Okan Buruk'tan derbi sonrası flaş açıklama! AHaber.com.tr sordu: Bayern Münih maçındaki oyun tercih ne olacak?
Rams Park'taki kritik derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılı teknik direktör Okan Buruk karşılaşmanın ardından basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu. AHaber.com.tr İçerik Yöneticisi Okan Beltek'ten, Bayern Münih maçı öncesi kritik soru! Mauro Icardi Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giyebilecek mi?