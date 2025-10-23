23 Ekim 2025, Perşembe
Okan Buruk: “Taraftarımızın yarattığı atmosfer performansımızı en yukarıya taşıdı”
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt karşısında alınan 3-1’lik galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu atmosferin takımı motive ettiğini belirterek, “Taraftarımızla birlikte savaştık, birlikte savunma yaptık, performansımızı en yukarıya çektik” dedi.