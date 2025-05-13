13 Mayıs 2025, Salı
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Okan Buruk: Bu hafta 2 kupayı birden alma durumumuz var!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası finalinde zor bir maç olacağını belirterek, "Hak edenin kazandığı, futbolun konuşulduğu bir maç olacak. Bu hafta 2 kupayı birden alma durumumuz var. O yüzden gereken mücadeleyi göstereceğiz" dedi. Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Gaziantep Stadyumu'nda ortak basın toplantısı düzenlendi.