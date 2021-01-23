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Mesut Özil'in gelmesiyle Fenerbahçe sistem değiştirecek mi? Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut A Spor'a açıkladı

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Giriş: 23.01.2021 23:15
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın gündemine dair A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Bulut, yeni transfer Mesut Özil ile ilgili, "Mesut Özil sezon başı kampı yaşamadı bizimle. Şu anda bütün sistemi bir futbolcu üzerine değiştirmek zor. Mesut Özil, sistemimizde en iyi şekilde yerini alacaktır. Takım arkadaşları da ona yardımcı olmalı. İyi analiz edeceğiz." dedi.
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