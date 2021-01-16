Mesut Özil Fenerbahçe ile anlaştı | Mesut Özil ne zaman İstanbul'a gelecek? | Video haber

Mesut Özil, Arsenal ile de anlaştı ve Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu kadrosuna katmak için İstanbul’a çağırdı.Mesut Özil, sarı lacivertli takımla 3,5 yıllık sözleşme imzalamak için yarın akşam ya da pazartesi İstanbul'a gelecek. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı

32 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu dünyaca ünlü Mesut Özil ile anlaşan ve oyuncunun, kulübü Arsenal ile fesih görüşmelerini bekleyen Fenerbahçe, oyuncunun kulübüyle bugün anlaşma sağlaması sonucu 32 yaşındaki yıldız futbolcuyu İstanbul'a davet etti.



ÖZEL UÇAKLA GELECEK

Özil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel uçağıyla yarın akşam veya pazartesi günü İstanbul'a gelecek.

Uçuş planlamasının yarın tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan görkemli bir imza töreni için hazırlık yapan sarı lacivertliler, hafta içi Mesut Özil'i 3.5 yıllık süreyle kadrosuna katacak.

Mesut'un İstanbul'da Çamlıca'da aldığı villanın tadilatı tüm hızıyla sürerken, oyuncunun ailesiyle birlikte birkaç ay başka bir yerde kalacağı öğrenildi.

MESUT ÖZİL'DEN HEYECANLANDIRAN FENERBAHÇE PAYLAŞIMI

Fenerbahçe'nin resmi twitter hesabından yapılan 'Gel gündüzle gece olalım' paylaşımına Mesut Özil'den cevap geldi.

Dünya yıldızı futbolcu paylaşıma sarı-lacivert kalplerle cevap verdi.