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Mesut Özil Fenerbahçe ile anlaştı | Mesut Özil ne zaman İstanbul'a gelecek? | Video haber
32 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu dünyaca ünlü Mesut Özil ile anlaşan ve oyuncunun, kulübü Arsenal ile fesih görüşmelerini bekleyen Fenerbahçe, oyuncunun kulübüyle bugün anlaşma sağlaması sonucu 32 yaşındaki yıldız futbolcuyu İstanbul'a davet etti.
ÖZEL UÇAKLA GELECEK
Özil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel uçağıyla yarın akşam veya pazartesi günü İstanbul'a gelecek.
Uçuş planlamasının yarın tamamlanması bekleniyor.
Öte yandan görkemli bir imza töreni için hazırlık yapan sarı lacivertliler, hafta içi Mesut Özil'i 3.5 yıllık süreyle kadrosuna katacak.
Mesut'un İstanbul'da Çamlıca'da aldığı villanın tadilatı tüm hızıyla sürerken, oyuncunun ailesiyle birlikte birkaç ay başka bir yerde kalacağı öğrenildi.
MESUT ÖZİL'DEN HEYECANLANDIRAN FENERBAHÇE PAYLAŞIMI
Fenerbahçe'nin resmi twitter hesabından yapılan 'Gel gündüzle gece olalım' paylaşımına Mesut Özil'den cevap geldi.
Dünya yıldızı futbolcu paylaşıma sarı-lacivert kalplerle cevap verdi.