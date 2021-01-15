15 Ocak 2021, Cuma
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Son dakika: Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel'i renklerine kattı

Son dakika... , 'nin takımında forma giyen Bright Osayi-Samuel ile 4 sezon için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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Son dakika: Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel'i renklerine kattı

SON DAKİKA HABERİ: , 'nin takımında forma giyen Bright Osayi-Samuel ile 4 sezon için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Twiter adresinden yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır.

Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır."


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