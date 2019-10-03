Medipol Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçı canlı yayını saat kaçta hangi kanalda|Video

Medipol Başakşehir, grubu ikinci maçında Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibiyle karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek. Stuart Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak. Maçın canlı anlatımını taraftarlar anbean ahaber.com.tr/canli-skor/ sayfamız üzerinden takip edebilirler.

BAŞAKŞEHİR - MÖNCHENGLADBACH MAÇI CANLI ANLATIM VİDEO