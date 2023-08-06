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Manchester City’nin futbolcusu Erling Haaland'ın lüks otomobili olay oldu

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Giriş: 06.08.2023 12:33
Dünyaca ünlü futbolcuların otomobilleri milyonlarca insanın gözlerini kamaştırmakta. Lüks yaşantısı ile bir kez daha gündem olan Manchester City'nin futbolcusu Erling Haaland'ın otomobili olay oldu.
Erling Haaland’ın lüks otomobili olay oldu
Erling Haaland'ın lüks otomobili olay oldu
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