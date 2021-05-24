Lille ile Fransa şampiyonluğu yaşayan Burak Yılmaz'dan Türkiye'ye duygu dolu mesaj

Fransa Ligue 1'de 10 yıl aranın ardından şampiyon olan Lille'in en gözde oyuncusu olan milli gururumuz Burak Yılmaz, Türkiye'ye mesaj yolladı. Yılmaz, ''Canım ülkeme, güzel ülkeme selamlarımı iletiyorum. Bize 'bizim çocuklar' dediniz, hep destek oldunuz, dualarınız esirgemediniz. Hepimiz misyonumuzun farkındaydık, Allah'a şükürler olsun ki mahcup olmadık, herkese selamlar, saygılar.'' dedi.