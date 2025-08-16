Licka: Golü atmazsanız Galatasaray sizi öldürür

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 3-0 mağlup olan Fatih Karagümrük’te Teknik Direktör Marcel Licka, kaçan fırsatlara dikkat çekti. Maçın başında cesur bir oyun ortaya koyduklarını belirten Licka, Ahmet Sivri’nin pozisyonunu Günay’ın çıkardığını hatırlattı. Doh’un hatasıyla yedikleri gol sonrası toparlanmaya çalıştıklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, ikinci yarının başında skoru eşitleme şansı yakaladıklarını ancak yüzde yüzlük fırsatı değerlendiremediklerini ifade etti. Galatasaray’ın çok güçlü bir oyun ortaya koyduğunu dile getiren Licka, bu tip maçlarda yakalanan fırsatların mutlaka gole çevrilmesi gerektiğini vurguladı. Takımının Süper Lig temposuna daha fazla alışması gerektiğini de ekleyen Licka, hatalardan ders çıkaracaklarını belirtti.

