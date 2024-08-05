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Kuzey Tunçelli Olimpiyat beşincisi oldu! Hatice Akbaş Paris 2024’te finalde

Kuzey Tunçelli Olimpiyat beşincisi oldu! Hatice Akbaş Paris 2024’te finalde

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.08.2024 09:58
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest stil yarışını 5. tamamladı. Hatice Akbaş ise tarihi bir başarıya imza attı. Milli boksör 54 kiloda Güney Koreli rakibini yenerek finale yükseldi.
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