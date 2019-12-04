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04.12.2019

Kulüplerden yayıncı kuruluşa görüntü tepkisi

Futbol kamuoyu bugünlerde maç özetlerini tartışıyor daha doğrusu özetlerin kulüplerin sosyal medya hesaplarından neden paylaşılamadığını. Yayıncı kuruluş, bunun için kulüplerden ücret istiyor ama kulüpler buna yanaşmıyor. Tartışma uzayıp giderken kulüpler ilginç bir adım attı. Pozisyonları, çizimlerle ya da animasyonlarla paylaşmaya başladılar.

Göztepe, Medipol Başakşehir ve Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'de Twitter'da yaptıkları paylaşımla yayıncı kuruluş beIN Sports'a maç görüntülerini yayınlayamama konusunda sitem etti.

Ligin 13. haftasında Antalyaspor'u 2-0 yenen Başakşehir, " Süper Lig maçlarımızdan görüntü paylaşamadığımız için, Clichy'nin bugünkü gol sevincinde Mert Günok'a koşuşunu size bu şekilde göstermek istedik" yazarak bir dönem Manchester City'de oynayan Clichy'nin eski takım arkadaşı Joe Hart'a sarıldığı görüntüyü paylaştı.


Bir diğer Süper Lig ekibi Göztepe ise "Biz de Berkan Emir'in Kasımpaşa'ya kornerden attığı golü tüm futbolseverlere izletmek isterdik ama bu şekilde FULL HD olarak paylaşabiliyoruz" ifadelerini kullanarak Berkan Emir'in golünün çizimini paylaştı.


Galatasaray da yayıncı kuruluşa tepki gösteren kulüpler arasına katıldı. Dün oynanan Trabzonspor mücadelesinde Sörloth'un attığı golün çizimini paylaşan Galatasaray, beIN SPORTS'a gönderme yaparak "Dün akşam göremediğimiz o görüntüleri telif hakları sebebiyle yayıncı kuruluşu zor durumda bırakmamak adına "3D" olarak paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılılar, Sörloth'un kafa vuruşu öncesinde Marcao'ya faul yaptığı görüşünü belirtti.


Yayıncı kuruluşun kullanılan görüntüler için telif istemesine, 'Animasyonlu' çözüm bulan kulüplere sarı-lacivertliler de eklendi. Fenerbahçe; Göztepe ve Malatya maçlarında yaşanan penaltı krizini 'Çizimlerle ihlaller ve incelemeler' notuyla anlattı.


Daha önce Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin maç içinden paylaştığı görüntüler, yayıncı kuruluş tarafından telif nedeniyle kaldırılmıştı. Türkiye'de henüz Süper Lig'e ait resmi bir web sitesi ya da sosyal medyalarda herhangi bir hesap bulunmuyor.

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