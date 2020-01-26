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26.01.2020

Kobe Bryant hayatını kaybetti

20 yıl boyunca Los Angeles Lakers'ta forma giyen ve 2016'da emekliliğini açıklayan dünyaca ünlü basketbol efsanesi Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Dünya basketbolunun efsane ismi Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği haberi son dakika olarak geçmeye başladı. TMZ'de yer alan özel haberde, NBA'nin unutulmaz yıldızı Kobe Bryant'ın bir helikopter kazasında öldüğü ifade edildi.

Bu kazada en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Helikopter kazasında kimsenin kurtulamadığı acil müdahale birimleri tarafından iletildi. Helikopterde bir yangın meydana geldiği ve kimsenin kurtulamadığı TMZ'de bizzat özel haber olarak vurgulandı. TMZ'nin ayrıca Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant'ın ölenler arasında olmadığı aktarıldı.

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