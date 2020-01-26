Hayatı şampiyonluklarla doluydu! Kobe Bryant kimdir, kaç yaşındaydı? Kobe Bryant’ın hayatı ve başarıları!

Basketbolun zirvesi NBA'de 90'lı ve 2000'lı yıllara damga vuran Kobe Bryant hayatını kaybetti. Geçirdiği helikopter kazası sonucunda hayatını kaybeden Bryant sevenlerini yasa boğdu. Kariyerinde birçok şampiyonluğu bulunan, "Black Mamba" lakaplı Kobe Bryant kimdir sorusu gündem oldu. Kobe Bryant hayatı merak ediliyor. Peki, Kobe Bryant kimdir, kaç yaşındaydı? Kariyerinde 5 şampiyonluğu bulunan Bryant, NBA All Star organizasyonunda 1998-2013 yılları arasında üst üste 15 kez seçilerek bu alanda rekor kırmıştır. Ayrıca 15 kez 11'i ilk takım olmak üzere NBA Yılın En İyi Beşi 15 kez All-Star 11 kez de NBA En İyi Savunma Takımı'na seçilmiştir.