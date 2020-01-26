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Hayatı şampiyonluklarla doluydu! Kobe Bryant kimdir, kaç yaşındaydı? Kobe Bryant’ın hayatı ve başarıları!

Basketbolun zirvesi NBA'de 90'lı ve 2000'lı yıllara damga vuran Kobe Bryant hayatını kaybetti. Geçirdiği helikopter kazası sonucunda hayatını kaybeden Bryant sevenlerini yasa boğdu. Kariyerinde birçok şampiyonluğu bulunan, "Black Mamba" lakaplı Kobe Bryant kimdir sorusu gündem oldu. Kobe Bryant hayatı merak ediliyor. Peki, Kobe Bryant kimdir, kaç yaşındaydı? Kariyerinde 5 şampiyonluğu bulunan Bryant, NBA All Star organizasyonunda 1998-2013 yılları arasında üst üste 15 kez seçilerek bu alanda rekor kırmıştır. Ayrıca 15 kez 11'i ilk takım olmak üzere NBA Yılın En İyi Beşi 15 kez All-Star 11 kez de NBA En İyi Savunma Takımı'na seçilmiştir.

Giriş Tarihi: 26.01.2020 23:35 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 23:36
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Hayatı şampiyonluklarla doluydu! Kobe Bryant kimdir, kaç yaşındaydı? Kobe Bryant’ın hayatı ve başarıları!

Kobe Bryant kimdir? Kobe Bryant hayatı yoğun şekilde araştırılıyor. Kobe Bryant kimdir, kaç yaşındaydı, hangi takımlarda oynadı? NBA organizasyonuna damga vuran ünlü basketbolcu Bryant, Los Angeles Lakers formasıyla birçok şampiyonluğa imza atmış ve simge isimlerden birisi olmuştu. Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant, California'da yaşanan bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti. ESPN de Kobe Brytant'ın hayatını kaybettiği yönündeki haberleri doğruladı. Los Angeles Polis Departmanı, helikopter kazasında kurtulan olmadığını açıkladı.

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Hayatı şampiyonluklarla doluydu! Kobe Bryant kimdir, kaç yaşındaydı? Kobe Bryant’ın hayatı ve başarıları!

KOBE BRYANT KİMDİR?

Bryant, liseden mezun olduktan sonra üniversiteye gitmeden direkt NBA'ye Lakers'a adımını atmış ve tüm kariyerini bu kulüpte sürdürmüştür. Lise yıllarında Wilt Chamberlain'in 4 yıllık toplam sayı rekorunu kıran Kobe 1996 NBA Seçmeleri'nde Charlotte Hornets tarafından 13. sıradan draft edilse de sonra Lakers'a takas edilmiştir.

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Hayatı şampiyonluklarla doluydu! Kobe Bryant kimdir, kaç yaşındaydı? Kobe Bryant’ın hayatı ve başarıları!

24 yaşındayken 3 NBA şampiyonluğu bulunan Kobe; Shaquille O'Neal ile kazandığı 3 şampiyonluktan tam 7 yıl sonra 2008-2009 sezonunda 4. şampiyonluğuna ulaştı ve kariyerinde birçok başarılar olmasına rağmen daha önce elde edemediği NBA finalleri en değerli oyuncusu da seçilmiş oldu.

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Hayatı şampiyonluklarla doluydu! Kobe Bryant kimdir, kaç yaşındaydı? Kobe Bryant’ın hayatı ve başarıları!

Ayrıca, Kobe 2009-10 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak kariyerinin 5. yüzüğünü elde etti ve üst üste 2. kez finallerin en değerli oyuncusu oldu. Bryant 34 yaş 100 gün iken NBA tarihinde 30.000 sayı barajını aşmayı başaran en genç oyuncu olmuştur.

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Hayatı şampiyonluklarla doluydu! Kobe Bryant kimdir, kaç yaşındaydı? Kobe Bryant’ın hayatı ve başarıları!

NBA tarihinde bir maçta 100 sayı atan Philadelphia 76ers'in efsane pivotu Wilt Chamberlain'den sonra 2005-2006 normal sezonunda Toronto Raptors'a karşı attığı 81 sayı ile bu alanda 2.sıradadır. NBA'deki başarılarına 2007-2008 normal sezonda NBA En Değerli Oyuncu Ödülünü de kattı.