Kasımpaşa Beşiktaş maçı CANLI anlatım İZLE

Süper Lig'de kötü günler geçiren Kasımpaşa evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ev sahibi ekip yeni Teknik Direktörü Tayfur Havutçu ile ile ilk galibiyetini ararken, siyah beyazlılar ise seriye devam edip 6'da 6 yapmak istiyor. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği müsabakanın başlama saati 19'da... Taraftarlar, beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ maçının CANLI anlatımını, kadroları, oyuncu değişiklikleri, gol bilgileri ve maçın ÖZET anlatımı ile tüm istatistik bilgilerine ahaber.com.tr canlı skor sayfamızdan ulaşabilirler..

Süper Lig'de kötü günler geçiren Kasımpaşa evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ev sahibi ekip yeni Teknik Direktörü Tayfur Havutçu ile ile ilk galibiyetini ararken, siyah beyazlılar ise seriye devam edip 6'da 6 yapmak istiyor. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği müsabakanın başlama saati 19'da...

Taraftarlar, beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ maçının CANLI anlatımını, kadroları, oyuncu değişiklikleri, gol bilgileri ve maçın ÖZET anlatımı ile tüm istatistik bilgilerine ahaber.com.tr canlı skor sayfamızdan ulaşabilirler...

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM