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İzmir’de Beşiktaş ile Göztepe taraftarı arasında gerginlik kamerada!

İzmir'de Beşiktaş ile Göztepe taraftarı arasında gerginlik kamerada!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.04.2025 00:28
Süper Lig 32. haftasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'da oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi stada gelen bazı Beşiktaş taraftarları, Göztepe taraftarlarına taşlı saldırı yaptı. Maç öncesi otobüsle stada gelen Beşiktaşlılar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda bulunan Göztepelilere taş attı.
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İzmir’de Beşiktaş ile Göztepe taraftarı arasında gerginlik kamerada!
İzmir’de Beşiktaş ile Göztepe taraftarı arasında gerginlik kamerada!
İzmir'de Beşiktaş ile Göztepe taraftarı arasında gerginlik kamerada!
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