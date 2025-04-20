20 Nisan 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İzmir'de Beşiktaş ile Göztepe taraftarı arasında gerginlik kamerada!
Süper Lig 32. haftasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'da oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi stada gelen bazı Beşiktaş taraftarları, Göztepe taraftarlarına taşlı saldırı yaptı. Maç öncesi otobüsle stada gelen Beşiktaşlılar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda bulunan Göztepelilere taş attı.