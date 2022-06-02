02 Haziran 2022, Perşembe
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İtalya şampiyonu Milan'ın gözü Abdülkadir Ömür'de! Teklif için hazırlıklar başladı
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un yıldızlarına Avrupa devleri talip olmaya devam ediyor. Uğurcan Çakır'ın ardından Abdülkadir Ömür de markaja alındı. 11 yıl sonra İtalya'da şampiyon olan AC Milan Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek istiyor. Milan'ın gözünün Trabzonspor'un milli yıldızı Abdülkadir Ömür'de olduğu ortaya çıktı.