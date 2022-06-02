02 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları İtalya şampiyonu Milan'ın gözü Abdülkadir Ömür'de! Teklif için hazırlıklar başladı

İtalya şampiyonu Milan'ın gözü Abdülkadir Ömür'de! Teklif için hazırlıklar başladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.06.2022 15:24
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un yıldızlarına Avrupa devleri talip olmaya devam ediyor. Uğurcan Çakır'ın ardından Abdülkadir Ömür de markaja alındı. 11 yıl sonra İtalya'da şampiyon olan AC Milan Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek istiyor. Milan'ın gözünün Trabzonspor'un milli yıldızı Abdülkadir Ömür'de olduğu ortaya çıktı.
Milan’ın gözü Abdülkadir Ömür’de!
Milan'ın gözü Abdülkadir Ömür'de!
Fenerbahçe resmen açıkladı!
Fenerbahçe resmen açıkladı!
Ağaoğlu’ndan A Spor’a özel açıklamalar
Ağaoğlu'ndan A Spor'a özel açıklamalar
Ahmet Selim Kul: Eleştiriye Olan Alerji Seviyesi Başarısızlığa Kadar Olsaydı Fenerbahçe’nin...
Ahmet Selim Kul: "Eleştiriye Olan Alerji Seviyesi Başarısızlığa Kadar Olsaydı Fenerbahçe'nin..."
Selahattin Kınalı’dan Uğurcan Çakır İçin Flaş Sözler: 40 Milyon Euro... / Spor Ajansı
Selahattin Kınalı'dan Uğurcan Çakır İçin Flaş Sözler: "40 Milyon Euro..." / Spor Ajansı
Haldun Domaç: Benim Oğuzhan Özyakup İle İlgili Umudum Fazla Kalmadı / Spor Gündemi
Haldun Domaç: "Benim Oğuzhan Özyakup İle İlgili Umudum Fazla Kalmadı" / Spor Gündemi
Filenin Sultanları Milletler Ligi’nde İlk Maçına Çıkıyor! Demet Gedik Detayları Aktardı/Spor Gündemi
Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde İlk Maçına Çıkıyor! Demet Gedik Detayları Aktardı/Spor Gündemi
Ahmet Selim Kul: Gece Yarısı Jorge Jesus’un İstanbul’a İnişi Gözüküyor / Spor Gündemi
Ahmet Selim Kul: "Gece Yarısı Jorge Jesus'un İstanbul'a İnişi Gözüküyor" / Spor Gündemi
Serkan Korkmaz: Adayların İkisinin de Tek Bir Futbol Aklı Var O da Cenk Ergün / Spor Gündemi
Serkan Korkmaz: "Adayların İkisinin de Tek Bir Futbol Aklı Var O da Cenk Ergün" / Spor Gündemi
Selahattin Kınalı: Galatasaray’da Fatih Terim Arkadaş Kurbanı Olmuştur / Spor Ajansı
Selahattin Kınalı: "Galatasaray'da Fatih Terim Arkadaş Kurbanı Olmuştur" / Spor Ajansı
Selahattin Kınalı: İsmail Kartal’ın Fenerbahçe İçin Daha Hayırlı Olacağını Düşünüyorum
Selahattin Kınalı: "İsmail Kartal'ın Fenerbahçe İçin Daha Hayırlı Olacağını Düşünüyorum"
Galatasaray Başkanı Burak Elmas Sponsorluk Anlaşması Hakkında Açıklamalarda Bulundu / Gün Ortası
Galatasaray Başkanı Burak Elmas Sponsorluk Anlaşması Hakkında Açıklamalarda Bulundu / Gün Ortası
Daha Fazla Video Göster