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İşte Aboubakar'ın yeni takımı! Beşiktaş'tan ayrılıyor

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Giriş: 26.12.2023 10:31
Siyah-beyazlı ekipte kötü gidişin ardından kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Yeni adresi merak edilen Kamerunlu golcüyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Aboubakar'ın bir kulüple transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.
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