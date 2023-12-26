26 Aralık 2023, Salı
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İşte Aboubakar'ın yeni takımı! Beşiktaş'tan ayrılıyor
Siyah-beyazlı ekipte kötü gidişin ardından kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Yeni adresi merak edilen Kamerunlu golcüyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Aboubakar'ın bir kulüple transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.