17 Nisan 2022, Pazar
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İsmail Kartal: "Hedefimiz sezonu en güzel yerde bitirmek"
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, hedeflerinin sezonu en güzel noktada bitirmek olduğunu söylerken, takımın başına geldiğinde mental olarak futbolcuların durumunu yükselmesini galibiyetler ve puanlarla alınınca arttığını ifade etti.