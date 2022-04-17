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İsmail Kartal: "Hedefimiz sezonu en güzel yerde bitirmek"

DHA
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Giriş: 17.04.2022 16:33
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, hedeflerinin sezonu en güzel noktada bitirmek olduğunu söylerken, takımın başına geldiğinde mental olarak futbolcuların durumunu yükselmesini galibiyetler ve puanlarla alınınca arttığını ifade etti.
Hedefimiz sezonu en güzel yerde bitirmek
"Hedefimiz sezonu en güzel yerde bitirmek"
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