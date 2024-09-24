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Interli taraftarlar Hakan Çalhanoğlu’nu A Haber'e anlattı

Interli taraftarlar Hakan Çalhanoğlu’nu A Haber'e anlattı

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 16:48
İtalya'da son şampiyon Inter'de forma giyen A Milli Futbol Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu başarısıyla adından söz ettiriyor. Hakan Çalhanoğlu, son olarak Avrupa'da yılın futbolcusu ödülüne de aday gösterildi. Interli taraftarlar, Hakan'ın başarısını A Haber mikrofonlarına anlattı.
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Interli taraftarlar Çalhanoğlu’nu anlattı
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