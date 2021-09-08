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Hollanda'da dağıldık! Hollanda 6-1 Türkiye | Şenol Güneş istifa edecek mi? Şenol Güneşten istifa açıklaması

DHA
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Giriş: 08.09.2021 09:15
Hollanda'ya 6-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş maç sonunda açıklamalarda bulundu. Kendisine yönelik "İstifa edecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Güneş " Bundan sonra alacağım karar şu anda alacağım karar değil. Karar alırsam, size açıklarım." ifadelerini kullandı..
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