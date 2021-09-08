08 Eylül 2021, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Hollanda'da dağıldık! Hollanda 6-1 Türkiye | Şenol Güneş istifa edecek mi? Şenol Güneşten istifa açıklaması
Hollanda'ya 6-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş maç sonunda açıklamalarda bulundu. Kendisine yönelik "İstifa edecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Güneş " Bundan sonra alacağım karar şu anda alacağım karar değil. Karar alırsam, size açıklarım." ifadelerini kullandı..