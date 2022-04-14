Hıncal Uluç'tan SON DAKİKA Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci açıklaması

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan yıldız oyuncu Mesut Özil çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Fenerbahçeli futbolcu Özil ile ilgili konuştu. Uluç, "Fenerbahçe'nin Mesut olmadığı zaman oyun lideri yok. İrfan Can Kahveci lider değil. Mesut'un geçmişine bakın. Bu oyuncudaki liderlik vasfı Türkiye'de az bulunur. Bu takımın oyun liderine ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

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