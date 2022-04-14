14 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Hıncal Uluç'tan SON DAKİKA Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci açıklaması

Hıncal Uluç'tan SON DAKİKA Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci açıklaması

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.04.2022 21:40
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan yıldız oyuncu Mesut Özil çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Fenerbahçeli futbolcu Özil ile ilgili konuştu. Uluç, "Fenerbahçe'nin Mesut olmadığı zaman oyun lideri yok. İrfan Can Kahveci lider değil. Mesut'un geçmişine bakın. Bu oyuncudaki liderlik vasfı Türkiye'de az bulunur. Bu takımın oyun liderine ihtiyacı var." şeklinde konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Uluç’tan Özil açıklaması
Uluç'tan Özil açıklaması
Türkiye’de büyük heyecan!
Türkiye’de büyük heyecan!
ABD’li yıldızdan oruç sorusuna yürekleri ısıtan yanıt!
ABD'li yıldızdan oruç sorusuna yürekleri ısıtan yanıt!
Dünya devi Arda Güler’in peşinde!
Dünya devi Arda Güler'in peşinde!
Teknik direktör kadın hakeme kafa attı!
Teknik direktör kadın hakeme kafa attı!
Erman Toroğlu’ndan olay sözler!
Erman Toroğlu'ndan olay sözler!
Bomba sözler: Konuşmaları kime vereceksin?
Bomba sözler: Konuşmaları kime vereceksin?
Torrent’in yerine gelecek hoca kim?
Torrent'in yerine gelecek hoca kim?
Galatasaray’ı yerden yere vurdu
Galatasaray'ı yerden yere vurdu
Fenerbahçe-Galatasaray maçı 20.30’da
Fenerbahçe-Galatasaray maçı 20.30'da
Kadıköy’de dev derbi
Kadıköy’de dev derbi
Diego Lugano’dan derbi açıklaması
Diego Lugano'dan derbi açıklaması
Daha Fazla Video Göster