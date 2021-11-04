06 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Hidayet Türkoğlu yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı

Hidayet Türkoğlu yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.11.2021 15:56
Son dakika haberi... Türkiye Basketbol Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulunda Hidayet Türkoğlu yeniden başkanlığa seçildi. İkinci kez Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığına seçilen Hidayet Türkoğlu, üyelere teşekkür ederken hedeflerinin Türk basketbolunu en iyi yerlere getirmek olduğunu belirtti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı talebine TFF’den ret
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı talebine TFF'den ret
Türkoğlu yenide federasyon Başkanı
Türkoğlu yenide federasyon Başkanı
Kartal Avrupa’da dağıldı!
Kartal Avrupa'da dağıldı!
Sporting Lizbon Beşiktaş maçı ilk 11’leri belli oldu mu?
Sporting Lizbon Beşiktaş maçı ilk 11'leri belli oldu mu?
Tottenham’da Conte dönemi resmen başladı
Tottenham'da Conte dönemi resmen başladı
Sergen Yalçınlı Kara Kartallar ilk peşinde!
Sergen Yalçınlı Kara Kartallar ilk peşinde!
Gol iptal edilince saha karıştı!
Gol iptal edilince saha karıştı!
Galatasaray’ın golünde ofsayt var mı?
Galatasaray'ın golünde ofsayt var mı?
Terim’den maç sonu flaş sözler
Terim'den maç sonu flaş sözler
Galatasaray’ın golünde ofsayt var mı?
Galatasaray'ın golünde ofsayt var mı?
Galatasaray Gaziantep maçı canlı izle!
Galatasaray Gaziantep maçı canlı izle!
Maç sonu Pereira’dan flaş sözler: Çok mutsuzum
Maç sonu Pereira'dan flaş sözler: Çok mutsuzum
Daha Fazla Video Göster