06 Kasım 2021, Cumartesi
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Hidayet Türkoğlu yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı
Son dakika haberi... Türkiye Basketbol Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulunda Hidayet Türkoğlu yeniden başkanlığa seçildi. İkinci kez Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığına seçilen Hidayet Türkoğlu, üyelere teşekkür ederken hedeflerinin Türk basketbolunu en iyi yerlere getirmek olduğunu belirtti.