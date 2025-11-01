01 Kasım 2025, Cumartesi

Hakemlerin bahis cezaları belli oldu! Bahis skandalında sıra futbolcularda

Hakemlerin bahis cezaları belli oldu! Bahis skandalında sıra futbolcularda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.11.2025 09:22
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlerin ardından futbolculara da soruşturma açıldığını duyurdu. Öte yandan adı bahis skandalına karışan hakemlerle ilgili olarak PFDK cezaları açıkladı. Gelişmeleri A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.
