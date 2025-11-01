Hakemlerin bahis cezaları belli oldu! Bahis skandalında sıra futbolcularda

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlerin ardından futbolculara da soruşturma açıldığını duyurdu. Öte yandan adı bahis skandalına karışan hakemlerle ilgili olarak PFDK cezaları açıkladı. Gelişmeleri A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.

