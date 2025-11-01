01 Kasım 2025, Cumartesi
Hakemlerin bahis cezaları belli oldu! Bahis skandalında sıra futbolcularda
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlerin ardından futbolculara da soruşturma açıldığını duyurdu. Öte yandan adı bahis skandalına karışan hakemlerle ilgili olarak PFDK cezaları açıkladı. Gelişmeleri A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.