Hakem penaltıyı 2 kez tekrarlattı, kaleciye kırmızı kart gösterdi ve kaleye geçen stoper...

Uşakspor ve Ergene Velimeşespor maçının son dakikasında yaşananlar sosyal medyayı salladı. Ergene Velimeşespor'un kazandığı penaltı atışı 2 kez tekrarlatıldı. 3. penaltı atışında ise kırmızı kart gören Uşakspor kalecisi yerine kaleye defans oyuncusu geçti. İşte o anlar...

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısına Piserro Kahramanmaraşspor mağlubiyetiyle başlayan Uşakspor, evinde Ergene Velimeşespor'u yenerek tekrar çıkışa geçti.

PENALTI POZİSYONU MAÇA DAMGA VURDU

Konuk ekibin 90. dakikada kazandığı penaltı 3 kez tekrarlatıldı. Mücadelenin hakemi ilk iki penaltı atışını, kalecinin topa vuruştan önce çizgisinden öne çıktığını belirterek tekrarlattı. Uşakspor kalecisi Ersin iki penaltı pozisyonunda da gole izin vermezken, itirazları nedeniyle ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

3'üncü kez tekrarlanan penaltı atışında oyuncu değiştirme hakkı bulunmayan Uşakspor'da kaleye defans oyuncusu Levent geçerken, o da rakibe gol izni vermedi ve 3 kez kullanılan penaltı atışında da Ergene Velimeşespor sonuç alamadı.