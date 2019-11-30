Göztepe Fenerbahçe maçı canlı anlatım İZLE | Video

Göztepe Fenerbahçe maçı canlı izle! Süper Lig 13. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Ligde zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, İzmir deplasmanında son haftalarda toparlanma sinyalleri veren Göztepe’ye konuk oluyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20:00’de başlayacak. beIN Sports HD 1 canlı yayınla ekranlara gelecek maçta hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen’in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mehmet Cam Hanoğlu yapacak. Göztepe Fenerbahçe maçı canlı anlatım izleme ekranı ahaber.com.tr farkıyla sizlerle…

Göztepe Fenerbahçe maçı canlı izleme yolları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 13. haftasında Göztepe'nin konuğu Fenerbahçe olacak. Saat 20:00'de başlayacak ve Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Fenerbahçe ligde oynadığı son 3 maçta 1 galibiyet alabilirken kötü gidişe dur demek istiyor. Göztepe ise ligdeki son 3 maçında 7 puan topladı. Göztepe Fenerbahçe maçı canlı izleme sayfası merak ediliyor. Haberimizden canlı anlatım izleme ekranına ulaşabilir ve maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilirsiniz.

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM İZLE!

11'LER

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Moses, Garry Rodrigues, Kruse

51. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 50 maçtan 23'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 75-33 üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. İkinci devre İstanbul'daki müsabakada ise kazanan taraf 2-0'lık sonuçla Fenerbahçe oldu.

Farklı skorlar

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 50 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.

1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.