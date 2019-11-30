Göztepe Fenerbahçe maçı canlı anlatım İZLE | Video
Göztepe Fenerbahçe maçı canlı izleme yolları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 13. haftasında Göztepe'nin konuğu Fenerbahçe olacak. Saat 20:00'de başlayacak ve Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Fenerbahçe ligde oynadığı son 3 maçta 1 galibiyet alabilirken kötü gidişe dur demek istiyor. Göztepe ise ligdeki son 3 maçında 7 puan topladı. Göztepe Fenerbahçe maçı canlı izleme sayfası merak ediliyor. Haberimizden canlı anlatım izleme ekranına ulaşabilir ve maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilirsiniz.
GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM İZLE!
11'LER
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Moses, Garry Rodrigues, Kruse
51. RANDEVU
İki takım arasında geride kalan 50 maçtan 23'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 75-33 üstünlüğü bulunuyor.
Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. İkinci devre İstanbul'daki müsabakada ise kazanan taraf 2-0'lık sonuçla Fenerbahçe oldu.
Farklı skorlar
Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 50 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.
1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.
Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.
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