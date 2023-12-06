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GOL | Trabzonspor 2-1 Ahlatcı Çorum FK

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Giriş: 06.12.2023 23:01
Güncelleme:06.12.2023 23:13
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Trabzonspor, 19. dakikada Enis Destan'ın attığı golle Ahlatcı Çorum FK karşısında 2-1 öne geçti.
GOL | Trabzonspor 1-0 Ahlatcı Çorum FK
GOL | Trabzonspor 1-0 Ahlatcı Çorum FK
GOL | Trabzonspor 1-1 Ahlatcı Çorum FK
GOL | Trabzonspor 1-1 Ahlatcı Çorum FK
GOL | Trabzonspor 3-1 Ahlatcı Çorum FK
GOL | Trabzonspor 3-1 Ahlatcı Çorum FK
GOL | Trabzonspor 2-1 Ahlatcı Çorum FK
GOL | Trabzonspor 2-1 Ahlatcı Çorum FK
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