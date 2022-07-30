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Videolar Spor Videoları GOL | Trabzonspor 2-0 Sivasspor | Kaleciden büyük hata!

GOL | Trabzonspor 2-0 Sivasspor | Kaleciden büyük hata!

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Giriş: 30.07.2022 22:06
Türkcell Süper Kupa finalinde Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, mücadelenin 51. dakikasında Cornelius’un golüyle 2-0 öne geçti. İşte Fırtına’nın golü... .
GOL | Trabzonspor 2-0 Sivasspor
GOL | Trabzonspor 2-0 Sivasspor
GOL | Trabzonspor 1-0 Sivasspor
GOL | Trabzonspor 1-0 Sivasspor
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