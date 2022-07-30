30 Temmuz 2022, Cumartesi
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GOL | Trabzonspor 2-0 Sivasspor | Kaleciden büyük hata!
Türkcell Süper Kupa finalinde Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, mücadelenin 51. dakikasında Cornelius’un golüyle 2-0 öne geçti. İşte Fırtına’nın golü... .