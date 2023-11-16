16 Kasım 2023, Perşembe
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Galatasaray'dan ocak bombası! Ara transferde Fenerbahçe'ye dev çalım
Süper Lig'de 12 haftada topladığı 31 puanla liderliği Fenerbahçe ile paylaşan Galatasaray'da ocak ayı öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Tanguy Ndombele'den beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılı ekip Fransız futbolcu ile devre arasında yolları ayırmanın planını yaparken, yerine getireceği isim ortalığı salladı. Sezon başında Fenerbahçe'nin gündemine gelen ancak sarı-lacivertlilerin alamadığı isim için düğmeye basıldı.