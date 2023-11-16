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Galatasaray'dan ocak bombası! Ara transferde Fenerbahçe'ye dev çalım

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Giriş: 16.11.2023 10:00
Süper Lig'de 12 haftada topladığı 31 puanla liderliği Fenerbahçe ile paylaşan Galatasaray'da ocak ayı öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Tanguy Ndombele'den beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılı ekip Fransız futbolcu ile devre arasında yolları ayırmanın planını yaparken, yerine getireceği isim ortalığı salladı. Sezon başında Fenerbahçe'nin gündemine gelen ancak sarı-lacivertlilerin alamadığı isim için düğmeye basıldı.
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