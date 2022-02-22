Galatasaray'daki ilk galibiyetini alan Domenec Torrent'ten açıklamalar: Bu maç tam bir delilikti

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. Torrent, "u maç tam bir delilikti. İkinci yarıda 4-3-3'e döndük ve bu, anahtardı bence. İlk yarıda kontrol edemediğimiz 5'li vardı çünkü. Bence takımın buna ihtiyaç vardı. Tekrardan kendilerine inanabilmeleri için. Oyuncu değişiklikleri önemliydi ancak sistem değişikliği bizim için daha önemliydi." dedi.