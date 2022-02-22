22 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Galatasaray'daki ilk galibiyetini alan Domenec Torrent'ten açıklamalar: Bu maç tam bir delilikti

Galatasaray'daki ilk galibiyetini alan Domenec Torrent'ten açıklamalar: Bu maç tam bir delilikti

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.02.2022 09:13
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. Torrent, "u maç tam bir delilikti. İkinci yarıda 4-3-3'e döndük ve bu, anahtardı bence. İlk yarıda kontrol edemediğimiz 5'li vardı çünkü. Bence takımın buna ihtiyaç vardı. Tekrardan kendilerine inanabilmeleri için. Oyuncu değişiklikleri önemliydi ancak sistem değişikliği bizim için daha önemliydi." dedi.
Arda Güler zirveye çıktı!
Arda Güler zirveye çıktı!
Domenec Torrent: Bu maç tam bir delilikti
Domenec Torrent: Bu maç tam bir delilikti
Adana Demirspor’dan Gaziantep’te farklı tarife!
Adana Demirspor'dan Gaziantep'te farklı tarife!
Karagümrük, Sivasspor’u mağlup etti
Karagümrük, Sivasspor'u mağlup etti
Lider farklı kazandı!
Lider farklı kazandı!
Kara Kartal tek golle kazandı
Kara Kartal tek golle kazandı
İspanyollar açıkladı: Haaland’ın yeni adresi La Liga
İspanyollar açıkladı: Haaland'ın yeni adresi La Liga
Toroğlu’dan Vida’ya şok eleştiri! Yaparken utanmıyor
Toroğlu'dan Vida'ya şok eleştiri! "Yaparken utanmıyor"
Avrupa’ya gitse ne olacak?
"Avrupa'ya gitse ne olacak?"
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu sezon sonu gidecek mi?
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu sezon sonu gidecek mi?
Beşiktaş Başkanı Çebi’nin testi pozitif çıktı
Beşiktaş Başkanı Çebi'nin testi pozitif çıktı
F1’de yeni araçlar görücüye çıkıyor
F1'de yeni araçlar görücüye çıkıyor
Daha Fazla Video Göster