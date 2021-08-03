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Galatasaray'da radikal karar! Başkan Burak Elmas 'kulüp bulun' dedi! İşte yeni adresleri

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Giriş: 03.08.2021 14:03
Galatasaray'da takımdan ayrılması istenen Radamel Falcao, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne transferlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı yönetimin golcü oyuncu için istediği bonservis bedeli belli oldu. Yıldız oyuncuları kadrolarına katmak için birçok kulüple temaslar başladı. İşte ayrıntılar
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