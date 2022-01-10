10 Ocak 2022, Pazartesi
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Galatasaray’da Fatih Terim dönemi sonra erdi! Neden yollar ayrıldı, yerine kim gelecek?
Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Spor manşetlerine bomba gibi düşen haberin ardından A Haber canlı yayınına katılan A Spor yorumcusu Reha Kapsal önemli değerlendirmelerde bulundu. Kapsal, “Beşiktaş, Fenerbahçe’nin ardından Galatasaray’da da teknik direktör değişikliği oldu. Kulüplerde işler kötü gittiğinde gidecek ilk isim hocalar oluyor. Bunda Trabzonsporun çok başarılı grafiği etkisi var. Puan farkının fazla olması en baş nedendir. Galatasaray’ın saha içinde değişen ve gelişen hiçbir şeyi yoktu.” diye konuştu.