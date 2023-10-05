Galatasaray'a Manchester'da saygısızlık! Galatasaray'dan İngiliz yöneticilere sert tepki

Galatasaray, 3-2 kazandığı Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Manchester dönüşü İngiltere'de resmi mercilerin davranışlarıyla ilgili sert bir açıklama yayımladı. İşte o açıklamalar…

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