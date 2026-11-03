Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti!
Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, kaldırıldığı hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. 1944 yılında Denizli'de dünyaya gelen Zorlu, tekstil sektöründe başladığı iş hayatını sanayi yatırımlarıyla büyüttü. 1994 yılında Vestel'i bünyesine katarak elektronik ve beyaz eşya sektöründe önemli yatırımlara imza attı. Zorlu, 4 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.