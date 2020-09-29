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Galatasaray ve Ahmet Ağaoğlu PFDK'ya sevk edildi

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Giriş: 29.09.2020 19:51
Güncelleme:29.09.2020 19:57
Spn dakika haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Galatasaray Kulübü'nün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

TFF Hukuk Müşavirliği'nin 29 Eylül 2020 tarihli sevkleri, TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre hukuk müşavirliği, Fenerbahçe ile oynanan maçta 7 oyuncusu sarı kart gören Galatasaray'ın takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevkine karar verdi.

Ahmet Ağaoğlu ise 26 Eylül'deki sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı tedbirsiz olarak kurula sevk edildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam da hakareti nedeniyle PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer aldı.

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