Galatasaray Trabzonspor CANLI anlatım izle

Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında GALATASARAY koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak mücadele evinde TRABZONSPOR ile karşı karşıya geliyor. Kaybedenin şampiyonluk yarışında büyük yara alacağını dev mücadele saat 21'de başlayacak. Geçen hafta Başakşehir karşısında galibiyeti kaçıran ev sahibi ekip bordo mavilileri yenip şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Ankaragücü karşısında kaybedilen 2 puan ile şampiyonuk yarışın yara alan bordo mavililer ise mutlak galibiyet hedefinde... Cüneyt Çakır'ın yöneteceği müsabaka BEIN SPORTS ekranında CANLI yayınlanacak futbolseverler müsabakayı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinde ise anbean takip edebilecekler. İşte iki takım ile ilgili son dakika gelişmeleri ve maça başlayacakları ilk 11'ler...

Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında GALATASARAY koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak mücadele evinde TRABZONSPOR ile karşı karşıya geliyor.

GALATASARAY TRABZONSPOR CANLI ANLATIM İZLE

Kaybedenin şampiyonluk yarışında büyük yara alacağını dev mücadele saat 21'de başlayacak. Geçen hafta Başakşehir karşısında galibiyeti kaçıran ev sahibi ekip bordo mavilileri yenip şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Ankaragücü karşısında kaybedilen 2 puan ile şampiyonuk yarışın yara alan bordo mavililer ise mutlak galibiyet hedefinde... Cüneyt Çakır'ın yöneteceği müsabaka BEIN SPORTS ekranında CANLI yayınlanacak futbolseverler müsabakayı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinde ise anbean takip edebilecekler.

İşte iki takım ile ilgili son dakika gelişmeleri ve maça başlayacakları ilk 11'ler...