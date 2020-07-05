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Videolar Spor Videoları Galatasaray Trabzonspor CANLI anlatım izle | Maç beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanıyor #GSvTS

Galatasaray Trabzonspor CANLI anlatım izle | Maç beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanıyor #GSvTS

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Giriş: 05.07.2020 21:13
Güncelleme:05.07.2020 21:13
Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında GALATASARAY koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak mücadele evinde TRABZONSPOR ile karşı karşıya geliyor. Kaybedenin şampiyonluk yarışında büyük yara alacağını dev mücadele saat 21'de başlayacak. Geçen hafta Başakşehir karşısında galibiyeti kaçıran ev sahibi ekip bordo mavilileri yenip şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Ankaragücü karşısında kaybedilen 2 puan ile şampiyonuk yarışın yara alan bordo mavililer ise mutlak galibiyet hedefinde... Cüneyt Çakır'ın yöneteceği müsabaka BEIN SPORTS ekranında CANLI yayınlanacak futbolseverler müsabakayı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinde ise anbean takip edebilecekler. İşte iki takım ile ilgili son dakika gelişmeleri ve maça başlayacakları ilk 11'ler...

Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında GALATASARAY koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak mücadele evinde TRABZONSPOR ile karşı karşıya geliyor.

GALATASARAY TRABZONSPOR CANLI ANLATIM İZLE

Kaybedenin şampiyonluk yarışında büyük yara alacağını dev mücadele saat 21'de başlayacak. Geçen hafta Başakşehir karşısında galibiyeti kaçıran ev sahibi ekip bordo mavilileri yenip şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Ankaragücü karşısında kaybedilen 2 puan ile şampiyonuk yarışın yara alan bordo mavililer ise mutlak galibiyet hedefinde... Cüneyt Çakır'ın yöneteceği müsabaka BEIN SPORTS ekranında CANLI yayınlanacak futbolseverler müsabakayı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinde ise anbean takip edebilecekler.

İşte iki takım ile ilgili son dakika gelişmeleri ve maça başlayacakları ilk 11'ler...

Galatasaray Trabzonspor CANLI anlatım izle
Galatasaray Trabzonspor CANLI anlatım izle
Galatasaray - Trabzonspor Maçının İlk 11'leri Belli Oldu! / Takım Oyunu / 05.07.2020
Galatasaray - Trabzonspor Maçının İlk 11'leri Belli Oldu! / Takım Oyunu / 05.07.2020
Erman Toroğlu: ''Başakşehir Saha İçinde Ve Saha Dışında İyi Oynadı!'' / Takım Oyunu / 04.07.2020
Erman Toroğlu: ''Başakşehir Saha İçinde Ve Saha Dışında İyi Oynadı!'' / Takım Oyunu / 04.07.2020
Erman Toroğlu: ''Başakşehir Şampiyonlukta İki Adım Öne Geçti!'' / Takım Oyunu / 04.07.2020
Erman Toroğlu: ''Başakşehir Şampiyonlukta İki Adım Öne Geçti!'' / Takım Oyunu / 04.07.2020
Emre Bol: ''Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'a Ayıp Ediliyor!'' / Takım Oyunu / 04.07.2020
Emre Bol: ''Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'a Ayıp Ediliyor!'' / Takım Oyunu / 04.07.2020
Erman Toroğlu: ''Şimdi Trabzonspor Düşünsün!'' A Spor / Takım Oyunu / 04.07.2020
Erman Toroğlu: ''Şimdi Trabzonspor Düşünsün!'' A Spor / Takım Oyunu / 04.07.2020
Erman Toroğlu: ''Şimdi Trabzonspor Düşünsün!'' A Spor / Takım Oyunu / 04.07.2020
Erman Toroğlu: ''Şimdi Trabzonspor Düşünsün!'' A Spor / Takım Oyunu / 04.07.2020
Emre Bol: ''Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'u Kaldıracak Bir Teknik Direktör Değil!'' / Takım Oyunu
Emre Bol: ''Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'u Kaldıracak Bir Teknik Direktör Değil!'' / Takım Oyunu
Emre Bol: ''Fenerbahçe'nin Avrupa'dan Uzak Kalmaması Lazım!'' / 04.07.2020
Emre Bol: ''Fenerbahçe'nin Avrupa'dan Uzak Kalmaması Lazım!'' / 04.07.2020
Erman Toroğlu: ''Serdar Aziz Büyük Takım Oyuncusu Değil!'' / Takım Oyunu / 04.07.2020
Erman Toroğlu: ''Serdar Aziz Büyük Takım Oyuncusu Değil!'' / Takım Oyunu / 04.07.2020
Erman Toroğlu: ''Serdar Aziz Büyük Takım Oyuncusu Değil!'' / Takım Oyunu / 04.07.2020
Erman Toroğlu: ''Serdar Aziz Büyük Takım Oyuncusu Değil!'' / Takım Oyunu / 04.07.2020
Emre Bol: ''Galatasaray İrfan Can Transferini Bitirdi Diye Duyuyorum!'' / Takım Oyunu / 04.07.2020
Emre Bol: ''Galatasaray İrfan Can Transferini Bitirdi Diye Duyuyorum!'' / Takım Oyunu / 04.07.2020
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