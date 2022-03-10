Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'ten Barcelona maçı açıklaması

Galatasaray, Barcelona ile yarın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Deplasmanda oynanacak maç öncesi SON DAKİKA mesajları veren Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, "Barcelona çok formda. Kusursuz olmamız gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini vermemiz lazım. 90 dakika içerisinde en iyi oyunumuzu oynayıp, pozisyon vermemeliyiz" ifadelerine yer verdi.