30 Eylül 2025, Salı
Galatasaray, RAMS Park'a geldi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta İngiliz takımı Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan sarı-kırmızılılar, bugün tesislerde toplandı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden yola çıkan kafile, müsabakanın oynanacağı stadyumda ulaştı. Taraftarlar, tezahüratlarla takım otobüsünü stadyumda karşıladı.