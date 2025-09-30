Galatasaray, RAMS Park’a geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta İngiliz takımı Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan sarı-kırmızılılar, bugün tesislerde toplandı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden yola çıkan kafile, müsabakanın oynanacağı stadyumda ulaştı. Taraftarlar, tezahüratlarla takım otobüsünü stadyumda karşıladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN