Süper Lig ilk hafta sonuçları ve son durum

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. İlk haftada büyük takımların aldığı sonuçlar futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Fenerbahçe sezona mağlubiyetle başlarken, Trabzonspor deplasmandan beraberlikle döndü. Beşiktaş ise taraftarı önünde aldığı galibiyetle lige iyi bir başlangıç yaptı. Süper Lig'in ilk haftasında alınan sonuçlar ve takımların performansları futbol gündeminde değerlendiriliyor. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, A Haber canlı yayınında ligin ilk haftasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.