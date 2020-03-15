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Galatasaray Beşiktaş maçı CANLI anlatım video İZLE
Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Saat 19'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda başlayacak mücadele yeni tip koronavirüs (corona virüs) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. GALATASARAY BEŞİKTAŞ maçı beIN Sports ekranından CANLI yayınlanacak. Taraftarlar müsabakanın canlı anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden takip edebilecekler.
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