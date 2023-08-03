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Galatasaray aslanlar gibi! Galatasaray 1-0 Zalgiris

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Giriş: 03.08.2023 09:39
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 2-2'nin rövanşında Zalgiris Vilnius'u ağırladı. Sarı kırmızılılar 2-2'nin rövanşında Zalgiris'i Mertens'in golüyle devirerek bir üst tura yükseldi.
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