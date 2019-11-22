Galatasaray 1-0 Başakşehir maçı sonucu
İki haftalık milli aranın ardından Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. 12. Hafta karşılaşmasında Galatasaray evinde Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Kazananın maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacağı müsabakada her iki takımda da mutlak hedef 3 puan...
Ev sahibi Galatasaray ligde sahasında oynadığı son 41 lig maçında da mağlubiyet yüzü görmedi. Teknik Direktör Fatih Terim'in sakatlıklardan dolayı sürpriz bir 11'le Başakşehir karşısına çıkması bekleniyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS ekranında naklen yayınlanacak.
Öte yandan taraftarlar GALATASARAY BAŞAKŞEHİR maçının CANLI anlatımını, kadroları, oyuncu değişiklikleri, gol bilgileri ve maçın ÖZET anlatımı ile tüm istatistik bilgilerine ahaber.com.tr canlı skor sayfamızdan ulaşabilirler.
*Galatasaray 41 maç sonra evinde mağlup oldu. Bu sonuçla Başakşehir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray 1-0 Başakşehir maçıyla ilgili tüm istatistik bilgiler ve maçın ÖZET anlatımıyla ilgili tüm detaylara aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz.
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Size inaniyurum kazanıcaksınız ben galatasarayı hiç bırakmadım bırakmiyacamda sizi çok seviyorum hepinizi çok seviyurum çok inanıyurum kazanıcas iyi şanslar???
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