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18.02.2020

Futbol maçında öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyayı salladı |Video

Maçta yaptığı hareketle sosyal medyayı salladı. CD Universidad Catolica kalecisi Matias Dituro'nun Colo Colo maçında tribünden atılan cep telefonununu yerden alıp öyle bir şey yaptı ki herkesi şaşırttı. İşte o anlar... Şili Premir Lig 4. hafta mücadelesinde Colo Colo ile CD Universidad Catolica karşı karşıya geldi.

Estadio Monumental David Arellano'da oynanan karşılaşmada yeşil sahalarda eşine ender rastlanacak renkli anlar yaşandı. Skorun 2-0'a gelmesinin ardından sinirlerine hakim olamayan ev sahibi takım taraftarları, sahaya cep telefonu dahil yabancı maddeler atmayı başladı.

SAHAYA ATILAN TELEFONLA KONUŞUYOR GİBİ YAPTI

CD Universidad Catolica kalecisi Matias Dituro ise Colo Colo tribünlerinden kendisine atılan o cep telefonunu aldı ve konuşuyor gibi yaptı. 32 yaşındaki bu tepkisi tribünleri daha da sinirlendirirken, o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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