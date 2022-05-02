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FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı

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Giriş: 02.05.2022 23:18
FIFA resmi Twitter hesabından, Spor Toto Süper Ligi'nin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk yaşayan Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarındaki bazı anlar paylaşıldı. Paylaşıma "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." notu düşüldü.
FIFA’dan Trabzonspor paylaşımı
FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı
FIFA’dan Trabzonspor paylaşımı
FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı
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