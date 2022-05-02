02 Mayıs 2022, Pazartesi
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FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı
FIFA resmi Twitter hesabından, Spor Toto Süper Ligi'nin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk yaşayan Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarındaki bazı anlar paylaşıldı. Paylaşıma "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." notu düşüldü.