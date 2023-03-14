14 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Fenerbahçe'yi yıkan haber! İşte Enner Valencia'nın yeni takımı

Fenerbahçe'yi yıkan haber! İşte Enner Valencia'nın yeni takımı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.03.2023 10:35
Jorge Jesus yönetiminde ligdeki şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir yarış veriyor. 3 farklı kulvarda da yarışına devam eden sarı-lacivertli ekipte takımın gol yükünü çeken oyuncu ise Enner Valencia oldu. Ancak Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia'nın ayrılığı gündemde. Brezilya basını, Ekvadorlu futbolcunun yeni adresini açıkladı.
Fenerbahçe’yi yıkan haber!
Fenerbahçe'yi yıkan haber!
Türkiye’ye bilardoda dünya şampiyonluğu!
Türkiye’ye bilardoda dünya şampiyonluğu!
Takımdan gönderilmeli
"Takımdan gönderilmeli"
Galatasaray doludizgin ilerliyor
Galatasaray doludizgin ilerliyor
Jorge Jesus galibiyet şifresini çözdü!
Jorge Jesus galibiyet şifresini çözdü!
Avrupa’da zafer gecesi olsun!
Avrupa'da zafer gecesi olsun!
Milan ve Bayern Münih çeyrek finalde
Milan ve Bayern Münih çeyrek finalde
Galatasaray taraftarını sevindiren haber!
Galatasaray taraftarını sevindiren haber!
İngiliz basınından flaş Wout Weghorst haberi!
İngiliz basınından flaş Wout Weghorst haberi!
Trabzonspor’dan Avcı’ya duygusal veda
Trabzonspor'dan Avcı'ya duygusal veda
Trabzonspor’un yeni hocası kim olacak?
Trabzonspor'un yeni hocası kim olacak?
Avcı görevinden istifa etti
Avcı görevinden istifa etti
Daha Fazla Video Göster