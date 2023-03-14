14 Mart 2023, Salı
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Fenerbahçe'yi yıkan haber! İşte Enner Valencia'nın yeni takımı
Jorge Jesus yönetiminde ligdeki şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir yarış veriyor. 3 farklı kulvarda da yarışına devam eden sarı-lacivertli ekipte takımın gol yükünü çeken oyuncu ise Enner Valencia oldu. Ancak Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia'nın ayrılığı gündemde. Brezilya basını, Ekvadorlu futbolcunun yeni adresini açıkladı.